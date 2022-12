Caen las predicciones del crecimiento regional

Juan Guiliani Cury

Todo parece indicar que las perspectivas en el crecimiento económico regional para el año 2023 lucen no tan promisorias, según estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) El organismo regional dice que la región crecería a una tasa de 1,4% lo que significa una cifra inferior al previo estimado de 3.2%, debido a una eventual desaceleración del comercio global de bienes y servicios, las altas tasas de interés y una menor liquidez. Otras razones que coinciden con estas proyecciones los infiere la firma calificadora Moody’s Investors Service, que sustenta que a los gobiernos de la región se le hará difícil crecer las economías para el año próximo debido al alto endeudamiento y las elevadas tasas de interés. Moody’s afirma que, “persistirán altas la carga del endeudamiento agravado por las elevadas tasas de interés debido a la inflación y otros factores macroeconómicos”. La calificadora de riesgos sostiene que el costo de los intereses de la deuda medidos como el pago del interés del gobierno y los ingresos seguirán teniendo una proporción significativa en los presupuestos gubernamentales que antes de la pandemia. A Moody’s le preocupa que los desvíos de los bonos soberanos y recursos fiscales de las economías de la región serán dedicados más al pago de la deuda y los intereses y no a inversiones en infraestructuras y mejoras en la productividad, aspectos éstos que se reflejarían en un menor crecimiento económico. Expresa, la entidad calificadora que países como Brasil, Chile, Colombia y Guyana, las inversiones en infraestructuras seguirán teniendo buen impulso por los gobiernos y empresas privadas. En cuanto a las inversiones del sector privado, la agencia calificadora dice que se mantendrán bajas para el próximo año debido a los problemas inflacionarios y las tensiones políticas prevalecientes. También - opina la agencia internacional calificadora de inversiones - que el endeudamiento corporativo continuará con niveles bajos debido a que muchas empresas generaron grandes cantidades de efectivos durante la pandemia, y que tomaron también muchos préstamos a tasas históricamente bajas, cosa que no es el panorama que ahora se presenta para el próximo año. Estos pronósticos están basados en criterios de las agencias internacionales de riesgos de inversiones independientes, como de organismos multilaterales y otros medios especializados en sus acostumbrados análisis y previsiones anuales sobre el desempeño macroeconómico regional.