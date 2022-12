El Metaverso: ¿Con qué se come eso?

juan matos

Veamos el Metaverso como una evolución de la Internet, un espacio donde se proponen nuevas formas de interacción, inmersivas, hiperrealistas, en donde tecnologías como Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA), quiebran todos los paradigmas de comunicación y abren nuevas oportunidades para acercar a la gente de una manera diferente.

No les hablo de una tecnología que llegará en el futuro, estamos hablando del presente y un presente con mucho potencial, el Metaverso proyecta una oportunidad de mercado de más de 200 mil millones de dólares, según el reporte más reciente de Boston Consulting Group (BCG) ‘The Corporate Hitchhiker’s Guide to the Metaverse.

Facebook, Samsung, Forever 21, Coca Cola, Gucci, Louis Vuitton, Hyundai, Nike, Adidas y otras grandes corporaciones apuestan al Metaverso y realizan inversiones millonarias para hacer presencia en algunos de estos universos paralelos y es que con el Metaverso, se abren también nuevas oportunidades de negocio, intercambio de bienes (Activos digitales convertidos en NFT - Non -Fungible Token) y servicios que hacen del Metaverso una tecnología con mucho potencial económico, para muestra un botón, Nike vendió unos tenis virtuales en 186,000 dólares, parece una locura, pero sobre esta plataforma cada día se mueven millones de dólares en transacciones.

En el Metaverso, que hay más de uno, se conjugan un sin número de tecnologías: Web 3.0, NFT, Blockchain, Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (RA), Criptomonedas, Inteligencia Artificial, Reconstrucción 3D, Internet de las cosas (IoT) y otras tantas que potencializan ese mundo de posibilidades casi infinitas, en donde las interacciones de los usuarios se producirán de manera multidimensional y con nuestra identidad digital reconstruida como un avatar, en esos mundos virtuales tendremos una extensión de nuestra vida real.

Lamentablemente no todo es color de rosa y este nuevo paradigma de interacción, al cual llamamos Metaverso, ya enfrenta retos importantes en términos de Ciberseguridad, retos que deben ser abordados de manera muy responsables y seria, pues como antes mencioné a través de esta plataforma se transaccionan en millones de dólares cada día. Phishing, Scam, Suplantación de Identidad, Protección de Datos, Vulnerabilidades tecnológicas, solo por mencionar algunos de los retos con los cuales hay que lidiar en el Metaverso.

Finalmente les invito a explorar las potencialidades de esta nueva versión de la Internet a la que llamamos Metaverso, a conocer los nuevos conceptos y las tecnologías que posibilitan y maximizan este nuevo paradigma de interacción, pues quien sabe si en el futuro cercano, le toca a usted estudiar, trabajar o divertirse dentro de estos mundos virtuales que extenderán nuestra realidad.

El autor es CEO y Fundador de VOLARIT, vicepresidente de la Internet Society en República Dominicana.

Informático con Maestría en Ciberseguridad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Maestría en Tecnología, Aprendizaje y Educación de la Universidad del País Vasco, Maestría en Gestión Pública de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, actualmente trabaja en su tesis para optar por el grado de doctor de la Universidad del País Vasco.

juanmatos@gmail.com | twitter: @juanmatos