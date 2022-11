Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Debo darlo como testimonio de mis estudios hechos en Roma cuando estudié el matrimonio. Me impresionó conocer que científicamente el amor no muere, si hay amor, dura siempre. El amor se puede enfriar, pero no morir nunca. Por eso siempre los matrimonios tienen soluciones para sus problemas cuando hay amor. Algunos dicen “perdí al amor”; no tuviste nunca amor si ya no lo tienes. Pero si lo tuviste lo que hay es que trabajar.

Por eso el divorcio nunca es solución para el matrimonio, porque el amor dura siempre. Puede haber soluciones dónde hay amor. Por eso invitamos a muchos a volver y repetir continuamente: “el amor dura siempre”. El amor se puede volver brasas, no ardiendo, pero siempre habrá fuego.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.