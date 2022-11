Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Al decir que se acerca la navidad, -si se habla desde la iglesia-, se habla del adviento, qué es un tiempo de preparación para la navidad. Pero al decir que se acerca ya nosotros tenemos aires de navidad.

Aunque muchas personas no se acerquen a la Iglesia, ya celebran la navidad, y se preparan para su llegada. Se acerca la navidad porque es una gran fiesta, una gran alegría. Hay mensajes que solo nos llegan en navidad y por eso nos preparamos para recibir esos mensajes. Ese tiempo se le llama tiempo de adviento. Mucha gente tiene un adviento que prepara ya para la navidad, aunque no le llame así y lo prepara de muchas maneras, con luces, con música, etc. Por eso desde ahora podemos decir: “Feliz Adviento y Feliz Navidad”. Hasta mañana,

Si Dios, usted y yo lo queremos.