Cuidado con la burbuja de acero

Cristian D. Cabrera

Pensar en el futuro es desde la génesis de la humanidad uno de los mayores fomento a la ansiedad, la incertidumbre sobre el devenir es un ejercicio de poco amigos, sobre todo cuando cada día el ejercicio de las libertades y de la privacidad se ve más restringido.

¿Se imagina el mundo donde se deshumanice el ciudadano y pase a ser un número más, código de barras o QR? Eso ha comenzado a suceder, pasivamente, a través de la aplicación de algunas tecnologías y el manejo de la información de cada usuario o habitante de algunos territorios.

Varios países asiáticos desarrollaron durante la pandemia proyectos de vigilancia ciudadana con inteligencia artificial (IA) donde se identificaba quienes portaban mascarillas y quienes no, rastreando con su rostro hasta su comportamiento en redes sociales, arrestando y multando a algunos de ellos por acciones que no reñían con sus reglas, generando cuestionamientos sobre la pertinencia del uso de estos softwares sin reglas claras.

Que una estructura tan fuerte como el Estado reconozca quién eres, lo que haces, con quienes te reúnes y hasta tus gustos sin restricción alguna representa un mayúsculo peligro contra las libertades individuales, llevándote a vivir en una burbuja de acero.

Para que tengamos una idea del impacto de estas acciones, podría un sistema democrático derivar en una tiranía amparado en el chantaje de quienes administran el poder contra sus principales opositores, bajo amenazas de exponer acciones impúdicas, pero no ilegales, colectadas con estos instrumentos.

Y aunque en República Dominicana aún no es una realidad y a simple vista parece no ser una amenaza a nuestra privacidad, realmente es una burbuja donde no valen agujas, ni siquiera taladros, para hacerla explotar… diría un famoso bachatero “vivo en una jaula de oro”, mucho cuidado con esto.

El autor es periodista y consultor en comunicación.