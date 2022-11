Tomás Aquino Méndez

¿Qué motivos tendría un ciudadano para amenazar de muerte a un funcionario? La denuncia hecha por Ángel Hernandez, ministro de educación, ha intranquilizado a toda la sociedad. Nadie ganaría con un crimen como ese.

Fresco está en la memoria losl asesinatos del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera y el del alcalde Juan de los Santos. Los autores, amigos cercanos en ambos casos. No hubo amenazas. No hubo llamadas. No senprodujo declaración alguna a “amigos” ni a los medios de comunicación. Sus verdugos fueron a sus despachos.

Discutieron temas que hoy el país desconoce y que los llevaron a descargar su arma contra Jorge Mera y Juancito. Dice el refran: “perro que ladra no muerde”. Si es así, el ministro de educación puede estar tranquilo. Sin embargo, quienes no deben dormir son los jefes de los departamentos incestigativos del Estado.

Los datos aportados por Hernandez, tienen que ser investigados a fondo y sobre todo, la sociedad deberá conocer de inmediato los detalles que arroje esa investigación. Saber quién amenazó. Por cuáles motivos. Cómo ejecutaría su plan, Recordemos las amenazas de muerte lanzadas por Roberto Antonio Soto -Cubanito- en contra del presidente Luis Abinader y el director de la Policía mayor general Eduardo Alberto Then.

El apodado “Cubanito”, de 52 años, fue detenido en el sector Los Tiburones, de la ciudad de Bani.

Gracias a Dios esto no pasó de una simple amenaza que se esfumó con la detención del Cubanito.

Esas no han sido las únicas amenazas contra funcionarios y figuras públicas. Por eso esperamos, cuánto antes, saber qué de verdad tienen estas amenzas y evitar que puedan materializarse en contra del ministro de educación Ángel Hernandez. Por, por su familia y...por el país .