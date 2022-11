Dominicana y MLB

Ellis Pérez

En estos días he estado gozando de lo lindo viendo y escuchando las transmisiones del Grupo Corripio en su cobertura que la actual serie mundial de beisbol. Da gusto escuchar las narraciones, entrevistas y comentarios que produce el equipo compuesto por Juan José Rodríguez, Alberto Rodríguez, José Antonio Mena y Carlos Almánzar. El plato fuerte que se nos ha ofrecido han sido las dos actuaciones, más que extraordinarias que hasta ahora han desplegado nuestros lanzadores: Framber Valdez y Cristian Javier. Han sido joyas para pleno disfrute nuestro y el mantenimiento de los Astros en la competencia. No me cabe dudas que el pueblo dominicano, en su gran mayoría, está poniendo mucha atención a este gran acontecimiento que más que satisface el gusto de pueblo dominicano. Es la primera vez que por televisión un equipo dominicano trasmite este acontecimiento, en vivo, desde el lugar de los hechos. Mis felicitaciones.

Cuando conseguí mi licencia, en el 1962, para instalar una nueva estación de radio pensé que era la oportunidad para hacer algunas cosas novedosas. Una de las que se me ocurrió fue la de seguir las carreras ya notables, de algunos de nuestros jugadores de béisbol de Grandes Ligas y asegurar a la fanaticada dominicana que cada día transmitiríamos un de los juegos de los que tendrían las participación de los peloteros dominicanos. Eso crearía un interés especial y así logramos demostrarlo. Después de un primer año sumamente exitoso en el 1963 nos hicimos la pregunta ¿Cómo podemos mejorar esto para el año que viene 1964? La respuesta surgió inmediata: En vez de solo recrearlo los juegos desde aquí iremos cada mes a Estado Unidos a trasmitir una serie de tres juegos, siguiendo principalmente al lanzador Juan Marichal. De hecho, la primera transmisión en vivo y directo que hizo un equipo de transmisión netamente dominicano compuesto por Billy Berroa narrador, Tomás Troncoso comentarista, y Ellis Pérez en los comerciales y la dirección, esos tres juegos tuvieron lugar Chea Stadium de Nueva York en mayo 29, 30 y 31 de 1964. Juan, como acostumbraba, ganó su juego del domingo.

En octubre 4,5 y 6 de 1969 transmitimos en vivo los dos primeros juegos de los Mets en Atlanta y luego el tercer juego de los Bravos en Nueva York. Los Mets ganaron los tres y luego apabullarían a los orioles en la serie mundial.