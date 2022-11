¿De dónde viene nuestro socorro?

Pablo Clase Hijo

“ Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra”. Salmos 121:1,2.

“Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción; has conocido mi alma en las angustias”. Salmos 31:7.

“Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían”. Nahum 1:7.

“Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos”. 2 Coritintios 4:8,9.

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí”. Juan 14:1.

“Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal”. Mateo 6:34.

“Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra”. Salmos 138:7.

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. Romanos 8:28.