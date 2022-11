Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

La fiesta de todos los santos nos invita a pensar, a recordar, a actualizar de que en todas las personas hay algo bueno. Son muchos los que están en el cielo que no llevan el título de “santos”, que no están puestos en un altar, no son puestos como modelos, pero siguen siendo modelos en sus casas, en sus familias, padres, madres, abuelos, etc., son personas santas y por eso lo celebramos hoy.

La Iglesia es magnífica en eso y se apertura para ver en todas las personas algo bueno, aunque no se coloquen en un altar. Celebremos la fiesta de Todos los Santos, celebremos la fiesta de todas las personas que hemos conocido qué ha sido buenas, santas, ellas están en el cielo. Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos .