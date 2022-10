Tecnología vs razonamiento

Tomás Aquino Méndez

Durante estos días de descanso he compartido con alguno sobrinos “expertos” en el manejo de la tecnología.“Esto es el futuro, tío”, me dicen cuando los cuestiono por no hablar correctamente, por no saber dónde está ubicada una determinada comunidad o por ignorar datos históricos sobre la fundación de la República. Para ellos el futuro es manejar drones, robots, celulares y equipos sofisticados. Nada de gramática, ni de historia o de geografía. Aclaro que no estoy en contra de los avances tecnológicos. Solo que para mí, avanzar en esta, debe estar precedido de una excelente educación y una buena dosis de razonamiento. Creo que nuestras universidades deben esforzarse más en la formación de nuestros jóvenes profesionales. No basta con manejar correctamente los equipos más modernos y sofisticados. Hace falta tener una alta y correcta formación intelectual. Algunos creen que los recintos universitarias deben desaparecer y que los profesionales se formen de manera virtual. La virtualidad es importante y debe ser parte, pero la relación personal y el contacto directo, entre jóvenes y profesores, no puede descartarse.

Mis sobrinos tienen un excelente manejo de la tecnología, pero carecen de una correcta educación y habilidad para relacionarse. Creo que se debe llevar a la par la preparación intelectual de nuestros jovenes. Que sean tecnológicamente avanzados, sí, pero que sepan y puedan compartir en cualquer escenario, que sepan cómo se maneja un robot, pero que conozcan cómo se divide geográficamente su país y quiénes lucharon por legarnos una patria independiente.