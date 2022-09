Mi vida y el juego de beisbol

Ellis Pérez

Una base en bolas te permite llegar a la primera base sin hacer ningún esfuerzo. Eso me sucedió a mi cuando fui llamado a ser parte del jurado del primer festival de la canción dominicana, donde se consagró la obra del maestro Rafael Solano, “Por Amor”.

Se recibe un ponche cuando no se tiene la puntería para batear la pelota que llega directamente a la zona donde puede ser bateada. Indudablemente que me ponché cuando una tarde en el bar del hotel Pittsburgh Hilton Freddy Mondesí me dijo Ellis: Ese señor que está al otro lado del bar se parece mucho a Charles Aznavour, ¿no será él? Yo miré brevemente al tipo y con gesto de sabelotodo le contesté: Cómo va a ser Freddy, ese tipo es muy feo para ser Aznavour. Resultó que era Aznavour. Ahí me ponché.

Con el doble se alcanza una base adicional con el mismo batazo. Como doble puedo describir al disco grabado con Perfidia cantada en inglés y español y el cuarteto de Los Solmeños, así como la canción en inglés, I Miss You, que yo compuse. Igualmente fueron dobles mis trabajos como profesor de inglés en el Colegio Luis Muñoz Rivera, el Instituto Dominicano Gregg y el Instituto Dominico-Americano.

En el área de los jonrones, el más dramático de los batazos he llegado a ser un slugger. Fue un jonrón para mi haber aprendido inglés en mi juventud, haber realizado el Hit Parade en la HIZ, haber sido Director de cruceros, haber creado a Radio Universal, así como seguir las carreras de los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas, igualmente haber sido corresponsal extranjero de ABC News en el país durante 25 años. Fue un jonrón haber sido el presentador local de Miss Universo en el 77. También fue jonrón haber sido Secretario de Turismo y convertirme en el primer Director General de Cine del país. Uno de mis palos más largos fue conquistar a Francia.

En uno ocasión presenté el proyecto Rain Tree, que sería bueno para nuestros campos, nuestra producción agrícola general, nuestras exportaciones y contribuiría al cambio climático.

Mi socio era un experto canadiense en estos renglones. Cumplimos con todos los requisitos que nos solicitaron, sin embargo sin explicación, nunca se nos otorgó el permiso. Parece que dejamos de cumplir con algo. Se nos hizo un triple play que nos perjudicó a todos incluyendo al país. Me robaré el home en otra ocasión.