Auge en el turismo

Juan Guiliani Cury

La recuperación del turismo en la República Dominicana ha sido notoria desde que se iniciaron los planes y objetivos trazados por las autoridades competentes junto a sectores de la industria privada de la hospitalidad para contrarrestar la pandemia. Los datos oficiales dicen que el número de turistas no residentes enero - agosto de este año sobre pasó los 5,6 millones de personas, de los cuales 502, 289 visitantes extranjeros y 119,674 de origen étnico ingresaron solo el pasado agosto. El país se ha convertido en el principal destino del Caribe, superando a destinos como Cuba, Puerto Rico y Jamaica, entre otros sitios preferidos por los extranjeros. La administración del presidente Abinader desde su llegada al poder ha prestado especial atención a la evolución del turismo preservando la importancia que tiene el sector en la generación de empleos, divisas y desarrollo. Destinos playeros como Punta Cana, Casa de Campo, Bávaro, Cap Cana, las Terrenas, Miches y la costa Atlántica, siguen siendo los polos preferidos por el turismo internacional y también de los dominicanos. Se observa en la región este del país un auge extraordinario en la construcción de hoteles, apartamentos y una apreciable cantidad de negocios de toda índole, lo que indudablemente contribuye al desarrollo de esas zonas. Cifras oficiales revelan un crecimiento en la llegada de turistas por la vía aérea que estableció un récord de entradas con relación a los años de 2018 y 2019 (ver cifras al pie de la columna) Este mismo año 2022 se lanzó el proyecto turístico de la provincia de Pedernales en el suroeste de la nación bajo la modalidad público-privada. Se espera que, en cinco años, el polo de Pedernales esté funcionando con algunos hoteles y una plataforma de infraestructura en desarrollo. También y de acuerdo con las cifras oficiales, se ha incrementado el turismo de cruceros y que solo en el mes de agosto arribaron por esa vía 94,792 personas que usaron esa modalidad de viaje marítimo. El Gobierno también estudia establecer un Hub aéreo internacional dado el auge de las actividades de negocios en el sector como en el surgimiento de nuevas aerolíneas nacionales e internacionales. El flujo de llegada en los últimos cuatro años ha sido de altas y bajas. El año pasado, revelan cifras oficiales llegaron 5,090,124 visitantes, mientras que en el 2020 arribaron por la misma vía aérea 2,707, 423 visitantes mostrado una dramática caída debido al factor Covid-19. En los años anteriores 2018 y 2019 se observó un ritmo ascendente en el número de visitantes de 7,220,334 y 7,126,857 respectivamente. De acuerdo con cifras monetarias el ingreso de divisas enero-agosto este año fue de casi 6 mil millones de dólares, aunque en estos casos (turismo) no se aclara si los ingresos son brutos o netos. El objetivo que se ha trazado el sector es llegar a 10 millones de turistas, meta, que, sin embargo, aún no ha sido alcanzada.