El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 A causa de la gripe aviar, en Estados Unidos han sacrificado 43 millones de gallinas y pavos. ¡Ojo con los que aquí son capaces de traer una parte congelada!



2 ¿Para qué sirve un pene de burro? En el aeropuerto de Lagos, Nigeria, requisaron 7,000 penes de burro que se exportarían a Hong Kong. ¿Para guisarlos, o implantarlos a hombres “minusválidos”?



3 Seis fusiles, dos pistolas, 6,796 cápsulas, más de 4 millones de pesos y 17 mil dólares incautados. Pero, por “errores de procedimiento”, ordenaron la libertad de los muchachones del caso KAF. Bellezas judiciales…



4 ¡Ya basta de esas costosas algarabías mensuales! El crecimiento del turismo en nuestro país es proporcional al crecimiento del turismo a nivel mundial, punto.



5 Tal ocurre con las multas, quitar puntos en la licencia tendrá un solo blanco: conductores de vehículos privados. A motoristas y choferes públicos les importará un carajo el tema.



6 Están separados, pero no divorciados. En consecuencia, existe la posibilidad de que un dominicano se convierta en el “Primer Marido” de Dinamarca, si su popular espos@ gana la presidencia.



7 Tienen razón los artesanos al pedir que no se permita la exportación de larimar en bruto. ¡Hay que proteger la industria criolla!



8 Si no fue a lo que se dijo, ¿a qué fueron las tres juezas de la Cámara de Cuentas donde Estrella y Pacheco?



9 En la Defensoría del Pueblo se firmó un “pacto de entendimiento” entre los jerarcas en conflicto. ¿Adoptaría su presidente la estrategia de la cotorra, que come dejando caer las boronas?



10 Para distraernos de tantas pendejadas e incertidumbres, ahora quieren disputarle a Villa Mella el título de Capital del Chicharrón, para otorgarlo a Salcedo. ¿Solución?: Que una sea Capital y la otra Imperio.



11 Así como cruel ha sido el verano, rudo será el invierno. ¿Cómo se hará Europa sin el gas ruso? ¿Se pensó en un plan B cuando se impusieron las sanciones?



12 Convertir Punta Catalina a gas natural es cosa de muchos millones. Y con la escasez que ha triplicado el precio del gas, ni pensar en eso por ahora.



13 Es inconcebible y abusivo que, para pagar un impuesto a la DGII vía transferencia bancaria, cobren el 0.15%.



14 Malo no es que los medios difundan los hechos criminales, sino la morbosa forma en que algunos lo hacen. ¡Tras el rating no hay ética!



