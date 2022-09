Mi vida y el juego de beisbol

Ellis Pérez

Haciendo un símil entre el beisbol y lo que ha sido mi vida, traigo a colación los siguientes señalamientos de aproximación: Conectar un hit es lograr algo sencillo pero positivo, talvez mi primer hit fue cuando me llevaban desde Santiago a San José de las Matas a pasarme unos días donde mi tía Isabelita y se corrió la voz de que yo, un niño de unos cinco años, era un magnifico rezador y una señora me ofreció un huevo para que le rezara el padrenuestro y el avemaría, eso estableció un precedente en la zona que hizo que varias personas, para ver a este muchachito: chiquito, flaquito y rubito rezara con gracia varias oraciones, le ofrecían un huevo.

Considero que fue un hit para mí, ya en la Capital, establecer amistad con mi compañero de aula de cuarto curso, Freddy Majluta, porque eso me permitía estudiar con sus libros que yo no poseía. Su madre doña Elena me declararía su hijo postizo. También fue un hit para mí hacer amistad con Luisito de Peña, vecino del barrio en la calle Enriquillo.

Puedo atribuirme como doble conectado mi trabajo para la agencia de viajes Sutherland Tours, por la experiencia adquirida y las recomendaciones favorables que de mí, haría el señor Sutherland. También conecté doble cuando me convertí en presentador de artistas contratado por Publicidad Girito.

Así como el jonrón es el batazo más dramático del beisbol, el triple es el más excitante. Como triple conectado puedo reclamar mi involucramiento en la filatelia que me sacaría del mundo barrial y me llevaría a conocer diferentes personalidades de todos los estratos socioeconómicos del país. Otro triple fue haber sido director del Centro de Información Turística, así como del Centro Dominicano de Información Turística en Nueva York. Resultó otro triple la ocasión en que pude convencer al ingeniero del Canal 9 WOR de NY para que me prestara su línea de emergencia, ya que me vi en el trance de que mi primera transmisión en vivo, que sería en el Shea Stadium de NY que incluía a Juan Marichal parecía que sería imposible porque la compañía de teléfonos en huelga en la ciudad y no me podía hacer mi instalación, el ingeniero Riley, después de escucharme se sonrió y me dijo: te lo voy a resolver. Y así fue.

La semana próxima no se pierda los jonrones, el robo de home, y un triple play.