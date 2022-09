El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 Si los casos judiciales por corrupción se alargan hasta diluirse en el tiempo, el desencanto colectivo causaría grave daño al sistema.



2 Y si acaso el tema “corrupción” cae a lugar irrelevante, superado por los de “costo de la vida”, “seguridad”, “energía eléctrica”, etc. ¡el daño sería peor!



3 Parece que a Edesur no ha llegado aún la orden presidencial, emitida el 19 de julio, suspendiendo los aumentos en la tarifa eléctrica. ¡Están implacables!



4 Los libros registrarán a Bolívar Ventura Rodríguez como uno de los hombres más dichosos del país, en toda su historia.



5 Están de moda los miles de millones desaparecidos. Los de la Cámara de Diputados, según auditorías, solo llegan a $212,737,760. Comparativamente… ¡chelitos!



6 Claude Joseph no nos saca el guante, a pesar de que pasaba más tiempo aquí que en su país. Es un franco y deslenguado enemigo, pero “a lo claro”.



7 Si la mostrenca resolución sobre el salario a las domésticas no puede (ni debe) incluir a las haitianas ilegales, éstas, por conveniencia de los patronos, terminarán sustituyendo a las criollas.



8 Se acabó el combustible en Pedernales, porque para las dos “bombas” es mejor negocio convertirse en mercado negro permitiendo el trasiego hacia Haití.



9 “Las redes sociales no están debidamente reglamentadas en nuestro País, en consecuencia, facilitan el anonimato y por tanto la impunidad”. -Magistrado JCE, Rafael Vallejo-



10 El necesario aumento salarial, obligado o voluntario, no puede ser igual para todas las empresas porque muchas mipymes se irían de cabeza.



11 Las experiencias con lo “dao” no son buenas. La gente no valora lo que es gratuito de igual forma que lo que paga. Si la comida en la UASD costara unos simbólicos $25, todos pudieran pagarlo.



12 Ahora que Robertico escaló las alturas perremeístas, ¿le darán, por fin, a manejar el Gabinete Social? Por otra parte, tengo mis dudas sobre la decisión de “zafaconear” a veteranos contestatarios del PRM…



13 Confiscaron un millón de falsificadas pastillas para la presión y el dolor pero ¡oh sorpresa!, los responsables no estaban…



14 La idea de las lámparas con energía solar es buenísima, salvo por el problema del robo y de los intocables que las compran a los ladrones.



15 Ya somos número uno del mundo en muertes por accidentes de tránsito y estamos buscando la misma posición en feminicidios.



