Reforestación urgente

Tomás Aquino Méndez

Monte Grande no es solo el embalse para almacenar agua. Para garantizar que se preserve el caudal que debe conducir el Yaque del Sur al complejo Monte Grande, hay que proteger la cuenca del Yaque. Sin el Yaque del Sur produciendo agua, la obra no tendría sentido.

El diseño de Monte Grande incluye el programa de reforestación desde el nacimiento hasta la desembocadura en el Mar Caribe. Las informaciones que tenemos es que la reforestación de la cuenca del Yaque del Sur no se está cumpliendo como está previsto. La ex defensora del Pueblo, Zoila Martinez, inició la siembra de árboles en la zona. Llegó hasta Monte Grande y, junto a sus empleados, plantó los primeros mil 200 caimitos, aceitunas y caobas. Al salir de esa posición ese proyecto fue descontinuado. Nos preocupa que no se hable del programa de reforestación de la cuenca del Yaque del Sur. Las informaciones de que disponemos indican que ese aspecto, tan importante como la misma estructura, no se está ejecutando.

Creo que ese plan, para cuidado y mantenimiento de la cuenca hidrográfica del Yaque del Sur, requiere que se vinculen al Ministerio de Medio Ambiente, al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la Unidad Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Pero también los grupos empresariales, campesinos, populares, ambientales y culturales de la región Suroeste, tienen que sumarse a esa campaña. Insistimos que Monte Grande es UN TODO. Debe ser inaugurada cuando haya sido concluida en su conjunto, y el plan de reforestación, como parte clave para la vida del Yaque del Sur, tiene que ser permanente para que esa inversión no se pierda en el tiempo. El tiempo es ahora. Reforestar y cuidar la cuenca del Yaque, porque así garantizamos la vida futura del Metro del Sur: Monte Grande.