El hotel Jaragua original (2)

Ellis Pérez

Trabajé en la agencia de viajes Sutherland Tours, situada en el lobby del hotel desde el verano del 54 hasta el verano del 55. Recuerdo que una de las dos telefonistas fijas del hotel se llamaba Millicent, le decíamos Millie. Había una dama elegante que acostumbraba a venir al hotel con su condición de bilingüe, inglés-español, que no era muy común en esa época. Ella era Ida Espaillat, hermana del general Arturo Espaillat, quien había sido graduado en West Point.

En ese entonces, la mayoría de los miembros de la clase económicamente alta se daban cita principalmente en los clubes privados como el Country Club, el Club de la Juventud y el Golfito. El Club Naco se formaría posteriormente. El sitio abierto para alternar a esos niveles era el hotel Jaragua. Recuerdo la figura de James Hagan, presidente de la constructora Elmhurst, contratada por el gobierno de Trujillo para la construcción de lo que sería la nueva autopista Duarte. También conocí a James Hagan hijo, que llegaría a ser dueño de playa Macao y quien todavía vive en Nueva York.

Algo que no se me olvida es la llegada del señor Rubén Berta, presidente fundador de Varig Airlines, buscando arreglar con el gobierno dominicano una parada de reabastecimiento obligado para su ruta Rio / Nueva York. El señor Berta quedó prendado de la personalidad y capacidad de quien había sido asignado como su anfitrión oficial, el entonces director de Turismo, Carlos Pellerano. Le hizo una propuesta parecida a las del Padrino, le dijo: Te duplico lo que ganas si vienes conmigo a ser el primer gerente general de Varig en RD. Carlos le contestó muy interesante su propuesta, pero al Jefe no se le renuncia, usted tendría que gestionar su autorización. Berta habló con Trujillo y la consiguió.

Un huésped frecuente que venía de Puerto Rico y viajaba conmigo en la guagua hacia el hotel, era el empresario, Julio Sanjurjo. Eventualmente, al recibir mi licencia para una nueva emisora de radio, se me ocurrió que el hotel Jaragua sería una magnifica sede. Radio Universal nació en la esquina del hotel que estaba frente a la cancha de tennis.

Mis felicitaciones a los actuales ejecutivos; Brock Hochhalter, gerente general y Michelle Madera, directora de Operaciones del nuevo hotel Jaragua que el próximo jueves celebrará su 80 aniversario de servicios a la sociedad dominicana y visitantes extranjeros.