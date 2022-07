Donald Trump, genio y figura...

Ellis Pérez

Recuerdo que cuando Donald Trump se enlistó como precandidato a la presidencia por el Partido Republicano, poca gente pensó que era algo serio. Él no tenía experiencia en actividad política previa y su imagen principal era la de un rico bon vivant seductor de mujeres. Se había hecho muy popular a nivel general a través del éxito de su programa de televisión “The Apprentice, El aprendiz”.

En la competencia interna sus demás competidores se fueron descartando uno a uno hasta que finalmente él fue proclamado como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Derrotó a su rival Hilary Clinton, candidata del Partido Demócrata, quien sacó más votos que él, pero perdió por los votos de los delegados electorales.

Trump ejerció una presidencia muy a su estilo… ¡y le gustó! Le gustó a tal punto que aparentemente tomó la decisión de que en ninguna circunstancia abandonaría ese puesto. De hecho, temprano en la campaña, comenzó a decir y repetir que él solo perdería las elecciones si le hacían un gran fraude. Repitió eso hasta la saciedad. Efectivamente, perdió las elecciones no solo por más de 7 millones de votos por encima que le sacó Joe Biden, sino que los votos especiales de los delegados electorales fueron similares a las elecciones anteriores con la diferencia de que esta vez fue en su contra.

Aunque Trump aún mantiene, un alto respaldo de los conservadores republicanos, el asalto al Congreso, inspirado por él y organizado por sus aliados ha sido debatido y expuesto por una comisión congresional. Ahora se sabe que el Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación sobre el caso en búsqueda de los aspectos criminales que podría culminar en algo inédito hasta ahora; una acusación criminal contra un ex presidente de la república. Hay quienes señalan que algo así podría derivar en una guerra civil ya que los seguidores de Trump han demostrado que son gente de armas tomar. Otros observadores reclaman que el sistema democrático norteamericano no puede dejar de perseguir al ex presidente si se obtienen pruebas suficientes de su accionar de carácter criminal. El ambiente está bastante caldeado.

En el Partido Republicano ya se notan aprestos para la posible sustitución del potencial candidato Trump. El gobernador de la Florida Ron DeSantis, ya ha sido mencionado como un pre-candidato republicano. El ex vicepresidente Mike Pence, también es considerado por otros grupos, y aparecerán más.