El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 Un conocido refrán militar reza: “Orden y contraorden es sinónimo de desorden”. A quien le sirva el sombrero, que se lo ponga.



2 Vigilemos, para que la Ley de Extinción de Dominio no sea usada nunca como instrumento de extorsión o retaliación, ni discrimine.



3 César, el de César Motors, se apresuró a saludar, al mismo tiempo que la Embajada Norteamericana, la aprobación de esta Ley. ¡Goooool!

4 El vespertino El Nacional pregunta reiteradamente por qué la DNCD nunca deja que los cargamentos lleguen a su destino local, para así agarrar los pejes gordos. Siempre son “interceptados”.



5 Salir de Jet Blue no es fácil, porque transporta la mayor parte del 52% del turismo que llega al país. ¡Pero hay que castigarla!



6 Editrudis llegó con la escoba activada y qué bueno, porque en la UASD hay mucho por barrer. Ojalá no se quede solo en eso.



7 ¿A quiénes otorgó Interior y Policía 57 permisos para importar 281,000 armas en los últimos 4 años? La Asociación de Armerías dice que para allá no miren…

8 El Tribunal Constitucional ordenó al Banco de Reservas entregar información sobre lo gastado en su “Cambio de Imagen”, del año 2016. ¡Podrían flotar cacatas y alacranes!



9 Don Ángel Rondón podrá volver a sonreír y celebrar en su finca, tras la Suprema fallar a su favor en un embargo a Odebrecht por más de 51 millones de dólares.



10 Para el padre Escolástico, del Centro Montalvo, los legisladores se la pasan mirándose el ombligo. Yo no opino…



11 ¡Quién lo diría!: El movimiento “RD es de Todes” lleva más gente a protestar al Congreso que los que exhibe La Marcha Verde.



12 Con el nuevo voluntariado compuesto por once notables, el hospital Padre Billini deberá ser el que mejor funcione del país. ¿O será al revés?

13 Viendo la impunidad con que los motoristas violan los semáforos en las narices de los policías, cabe preguntar, ¿será que el director de la Digesett es dueño de una empresa de motoconcho?



14 Como si no hicieran falta parqueos en el Centro Histórico, el de la José Reyes con Conde tiene más de un año cerrado y aún no se conoce plan alguno.



15 Como candidato a senador no creo que llegue, pero a diputado Alofoke ganaría seguro. También Boquepiano y… ¡ojalá se anime Tokischa!



