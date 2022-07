La alta frecuencia en medios

Heddel Cordero

La publicidad sin creatividad es onerosa, porque para lograr que la información llegue, precisa de alta frecuencia en medios.

Y esa alta frecuencia en medios muchas veces irrita y puede provocar un rechazo involuntario del mensaje.

La publicidad sin creatividad aturde con su insistencia, es aburrida e insípida.

Por el contrario, la publicidad creativa es memorable y permite que el mensaje llegue e impacte con un esfuerzo económico menor. Es una comunicación que transita y fluye fácilmente. Una carnada efectiva que llega a la memoria y se estaciona allí.

Debería ser una aspiración suprema de todo anunciante que su agencia le produzca piezas acordes con sus necesidades, bien enfocadas, pero a la vez creativas.

Una publicidad creativa penetra más y fija de mejor manera el concepto.

He visto cantidad de spots de televisión que con solo una exposición no he olvidado jamás. Como aquella historia de un famoso jugador de fútbol sobreviviente de cáncer que produjo un testimonial súper creativo contra el consumo de tabaco. La historia es más o menos la siguiente: sale el personaje en un primer plano en un campo de futbol pateando la pelota y mostrando sus habilidades con el balón, mientras se escucha su voz en off (palabras más, palabras menos ): “el futbol me lo ha dado todo en la vida. El cáncer casi me lo quita”, y en ese momento patea una cajetilla de cigarrillos y se ve en cámara lenta como se destruye. Bastó que viera esa pieza una sola vez para recordarla con precisión al cabo de muchos años y contarla como lo estoy haciendo porque me impactó y se hizo memorable en mí.

Y como esta hay infinidades de piezas que se guardan en la memoria para siempre con una sola exposición.

Contrario a lo que puedan argumentar los planificadores de medios, pienso que a mayor creatividad, menor inversión, menor rechazo y más penetración.