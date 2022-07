Salir de bueyes cansados (¿)

Luis Encarnación Pimentel

No solo porque los pueblos son muy veleidosos, impredecibles y en un momento pueden desbordase irracionalmente, ha sido prudente y oportuna la decisión del presidente Luis Abinader de detener la aplicación del Pacto Eléctrico y próximas alzas de la tarifa de energía, “hasta que cambien las circunstancias económicas de la Republica Dominicana”. Fue mejor – e inteligente- ser previsor y aguantar el chucho, que tener que remediar con un tema tan incendiario para los sectores populares y para el pueblo en general, como el aumento de la tarifa eléctrica, los combustibles y los alimentos. Y nada de que el gobierno improvisa o “recula” con algo acordado con distintos sectores ,y que nunca debe ser para aplicarse “de vida o muerte”, porque si la realidad económica actual del pais y mundial ha trastornado y distorsionado todo, sería irresponsable y torpe empujar a la gente a un despeñadero y a que , por indignación e impotencia, le pegue fuego a la pradera(¿).Es responsabilidad primaria del gobierno - al margen del discurso y las criticas entendibles de la oposición política , que siempre aprovechará para ganar espacio – garantizar la gobernabilidad , la paz social y que el control del pais no se le vaya de las manos. Con eso – y Panamá está ahí de espejo -no se puede inventar. Con los precios disparados y lo impredecible que se torna la inflación que nos viene de fuera, el librito le indicaba al gobierno que tenía que ser previsor, no reactivo. Y es lo que al parecer ha hecho, al detener este Pacto, el fiscal y otros riesgos en agenda que implicaban sacrificios inaguantables para la población. Se detienen “próximas” alzas, pero a ver bien con las que se hicieron, porque hubo casos de hasta un 40% (?). Creo que el presidente, al que vemos sobrecargado de casos y con cosas que competen a otros, ya cumplió con gente del equipo que ha quedado corta, y el 16 debe llevar al tren a quien sepa la materia y resuelva. Ejemplos: Energía y Agricultura, son dos temas (¿?). Criticar y hablar de lo que no se sabe desde la oposición es fácil, pero dar la talla y pasar la prueba en el terreno pedregoso, es otra cosa. Dígame ¿qué sabe un físico nuclear de gerencia y de problemas eléctricos del pais, si su experiencia fue en el manejo de los reactivos en el Oncológico? Y, al margen de la dinámica del INESPRE, tampoco se entiende que el campo tenga los problemas que tiene - que no le llegan al presidente-, y que en el proyecto ganadero oficial de Isura, en Azua, las vacas se mueran por lotes por falta de alimento. ¡presidente, sacúdase, relance el gobierno y el 16 salga de varios bueyes cansados!