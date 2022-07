Un poco menos

Emerson Soriano

Si algo vienen demostrando los últimos acontecimientos en el país es que, el poder económico, representado por los que tienen, mueven y acumulan cada vez más capital, está siendo tambaleado por el bombardeo de información -a veces cierta, a veces falsa- que lo desacredita ante un pueblo que pasa grandes penurias materiales y que, al influjo de una justificada desesperación, comporta un enojo social y político que aquellos deberán saber gestionar con oportuna prudencia.

Pero no se trata solo de los poderosos económicamente. La clase política, titular del poder político -esté o no esté en el gobierno-, también viene sufriendo un descalabro que amenaza con dar al traste con el statu quo imperante, porque los ciudadanos ya no le creen. Ven a muchos políticos accionar en franca ruptura con sus intereses más genuinos, apurando la formación de una ley sobre Extinción de Dominio, pero manteniendo el voto preferencial que facilita que el dinero del narcotráfico subvencione el acceso a cargos electivos.

El termómetro político indica que muchos políticos, con sus remiendos -que solo sirven para capear los problemas-, comportan una baja en la estima pública y, ya por ignorancia, ya por embriaguez de poder, continúan con las orejeras firmes y su mirada perdida en un horizonte incierto, que es tal por su ineptitud, su avaricia y su torpeza. Hay, en fin, una efervescencia anti-establishment que pudiera abrir brechas a un indeseado populismo, sea de izquierda, sea de derecha.

La cuestión es más grave si se toma en cuenta que el mundo anda con las patas hacia arriba, pero la mayoría de los dominicanos carece de la educación suficiente para detenerse en las causas exógenas de la crisis por la que atravesamos. Y peor aún, el gobierno no tiene fórmulas mágicas que nos saquen de la sima en que hemos quedado sumergidos. El presidente hará lo mejor que pueda, pero, a la hora de los juicios, será responsabilidad de los que tratamos de ser honestos, justificar sus aciertos en medio de tan difícil coyuntura.

Con todo, lo aconsejable parece ser que cada dominicano de buena voluntad haga lo mejor que pueda, sin esperar milagros en el gobierno. Se sabe que “todos queremos más”, pero al país no le vendría mal una demostración cierta de los poderosos económicamente de que cuentan con la prudencia y la bondad suficientes como para ganar un poco menos y no dejar todo al gobierno.