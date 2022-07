El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 ¡Santísimo! Nunca habíamos visto tantos apellidos honorables metidos en el mismo negro baúl de las pruebas.



2 Saber que en los primeros cinco meses del año la deuda pública consolidada del país aumentó en casi $6,000 millones de dólares, produce escozor.



3 Se dice que doña Raquel quiere a Ito Bisonó como ministro de Medio Ambiente, pero que más arriba creen ilógico moverlo de donde se ha desempeñado eficientemente.



4 La Superintendencia de Seguros pagó una página en la prensa para anunciar los éxitos de Josefa Castillo, no de la institución. Y salió en todas las fotos, ¡pero no pasa nada!



5 La larga perorata publicada por Jean Alain en espacio pagado desmiente la afirmación de que no se le permite usar su laptop. ¿O fue manuscrito?



6 Aunque, al no haber embajador norteamericano en el país, el presidente no tenía por qué asistir a la fiesta de independencia en la embajada, él no se iba a perder esa.



7 El ministro de Obras Públicas fue a la ONU a prometer reducir en un 50% las víctimas de accidentes. No, no es chiste…

8 Don José Miguel González Cuadra añadió la industria Encarna, de La Vega, a su poderoso conglomerado empresarial. ¿De cuánto hablamos?



9 Por la salud de su gestión, el presidente no puede permitir que la oficina de Migración en Santiago siga bajo un conflicto que lleva meses.



10 La propuesta ley de Extinción de Dominio obligaría a que el adquiriente de un bien no solo depure su limpieza, sino también la del que se lo vende. ¡Demasiado complicación!



11 La extracción de arena en las dunas de Baní y los ríos solo acabaría si se da orden de disparar un cartuchazo a las piernas del que encuentren haciéndolo.

12 El cabildo debería ahorrarse los letreros de No Parquear en ambas aceras de la calle Andrés Julio Aybar. Nadie los respeta.



13 Recién nos enteramos de que el senador Antonio Marte se llama “Casimiro”. Le sienta mejor…



14 A propósito, Casimiro introdujo un proyecto de ley que impondría multas a los patronos que obliguen a sus nanas o domésticas llevar uniforme fuera de la casa. ¿Buscando votos en la cocina?



15 El PNUD opera como empresa. En la adquisición de tablets y computadoras del Minerd, los “gastos de gestión” que cobraron (léase comisión), ascendieron a 5 millones de dólares.



16 El colectivo LGTBIQ+ estrenó en las fiestas “Orgullo 2022”, un particular medio de pago llamado Maricoin. ¡Perfecto!