Ellis Pérez y sus nombres

Ellis Pérez

Nací en Santiago de los Caballeros el 14 de enero del 1936. La familia vivía en la calle 16 de agosto en una casita de tres piezas, en la primera cuadra a mano izquierda, después de cruzar la avenida Valerio que llevaba hasta el viejo puente Yaque.

Para esa época ya mi padre había tenido su primer hijo con una compañera anterior al que nombró Eliseo Amado.

Al nacer yo, con su nueva compañera, me puso Eliseo Antonio. Como el nombre de mi padre era Eliseo Desiderio Pérez Arias (pariente de Desiderio Arias), a los hijos en la casa nos llamaban por el segundo nombre por lo que yo era conocido como Antonio, en el entorno de la familia y relacionados.

Seguí siendo llamado Antonio entre los siete y nueve años cuando conviví con la familia Pichardo, igualmente de los nueve a los diez años cuando viví en la casa de mi tío Fenelón, hermano de mi padre.

No sería hasta los once años, ya viviendo en el nuevo hogar de mi padre, en Santo Domingo, cuando al inscribirme en el cuarto curso de mi primera escuela formal, la Luisa Ozema Pellerano, requirieron mi acta de nacimiento que establecía que yo había nacido el 14 de enero y no el 13 de junio, yo pensaba y todos en mi casa que me llamaban Antonio porque había nacido 13 de junio, día de San Antonio. A partir de ese momento se me comenzó a llamar Eliseo, incluyendo el entorno de mi propio hogar.

Es cuando aprendo inglés, y hago en inglés el programa Your Hit Parade, en la emisora HIZ, que decido utilizar el nombre Ellis, que es el correspondiente de Eliseo en inglés. Al programa resultar muy exitoso, Eliseo se fue disolviendo en la medida en la que Ellis iba emergiendo. Llegó un momento en que todo el mundo me conocía como Ellis Pérez. Al ser nombrado Secretario de Estado de Turismo en el 1981, mi secretaria Margie Jover me dijo: y ahora, el decreto dice Eliseo Pérez, cómo va usted a firmar, le dije: cuando regrese del Palacio, después de reunirme con el Presidente Antonio Guzmán, te digo. Efectivamente, al saludarme el Presidente Guzmán me dijo: ¿Oh Ellis, cómo estás? Ya ese saludo me aclaró las cosas. Le dije a Margie, cuando las comunicaciones sean formales y de carácter legal firmaré como Eliseo, todo el resto lo firmaré como Ellis.