Envidia, sentimiento de frustración

El triunfo engendra envidia cuando se camina hacia metas que nos fortalecen personal y profesionalmente. Para enfrentar las carencias que generan los falsos honores que se nutren en la vanidad del ego alimentado por la mediocridad, la autenticidad del talento es la clave para derrotar las manipulaciones que sustentan sus frustraciones. El verdadero valor de las cosas no tiene precio para el que tiene honor, porque la honestidad no abriga la envidia. Identificar la envidia en el entorno que nos rodea es un gran paso para alcanzar nuestros propósitos. Derrotando la incapacidad logramos asegurar que no podrán competir frente a un talento que no poseen. Sin la virtud de la creatividad que los limita, sus esfuerzos se hacen vanos para obtener la realización de sus deseos. El periodista que vende sus principios en los mercados y se refugia en la falsía, es como el buitre voraz que se harta de sus propias miserias; en cambio, cuando dedica su entrega y vocación a los demás aportándoles credibilidad, recibe la bendición en los campos fértiles de la trascendencia. Si el bienestar cae en buenas manos nos regocijamos todos, porque el talento se impone a la ineptitud. ¡Oh envidia! que vagas en las profundidades del dolor humano, a ti agradecemos una vida de realizaciones y la coherencia para afianzar nuestras metas, porque el que celebra la felicidad del otro, aumenta su propio bienestar.