El ciudadano Federico Lalane José

Desde hace muchos años he estado compartiendo con Federico Lalane en la peña de almuerzo que acostumbra a sostener el grupo de los Tobys, que lidera Nandy Rivas. He aprendido a valorarlo, apreciarlo y quererlo. Normalmente proyecta una imagen adusta que va suavizando con el sentido del humor.

El y su esposa Ivelisse, son magníficos anfitriones en su casa sobre la bahía de Samaná. Lo primero que se piensa de él, recae sobre su reconocida honestidad por lo que no tenemos que abundar en ese tema, pues él ya lo tiene bien ganado y profundo en sus bolsillos.

Le pregunté al expresidente Hipólito Mejía, porque lo nombró Contralor General en su gobierno, me dijo: Ellis, la gente esperaba que de alguna manera yo parara a los delincuentes que se llevan el dinero del Estado, y yo pensé en Federico porque sabía que él era arbitrariamente correcto en todas sus cosas, por eso le dije: Federico, apriétamele el pichirrí a todo el que actúe con malas intenciones, aunque ese fuese yo mismo. Yo estaba seguro que el cumpliría esa solicitud al pie de la letra, tal como lo hizo. Federico es un ciudadano extraordinario, cuyo material de gente ya está en extinción.

Ramón Hipólito Mejía me dijo: Don Ellis, es increíble el tiempo precioso que nos dedicaba Federico en la Liga Centro, a toda esa juventud enseñándonos los fundamentos del beisbol. Nandy Rivas dice: Una de las más valiosas virtudes que adornan a Federico es su firme y profundo sentido de solidaridad.

Su filosofía de vida: Tengo como filosofía efectuar realizaciones para el bien de la sociedad, en razón de que cuando nací y me desarrollé encontré muchas realizaciones efectuadas por otros. El hecho más importante de mi vida es haber engendrado cinco hijos, dos varones y tres hembras de los cuales me siento satisfecho de su comportamiento en la sociedad dominicana. Reconozco, igualmente, los aportes realizados por las madres de mis cinco hijos. Además de lo que me enseñó mi madre, tuve la dicha de tener para mi formación a notables maestros de gran calidad, como: Pedro Miguel Caratini, Generoso Nuñez, Barbosa Aquino, Enrique Vidal, Malaquías Gil, y Aquiles Farías Monje. Agradezco las distinciones de que he sido objeto para los diferentes cargos que me ha tocado desempeñar, igualmente a la UASD donde fui docente por 18 años y Vice-rector administrativo. Quiero dejar constancia de que siento una profunda satisfacción del tratamiento de respeto general que recibo por gran parte de los dominicanos.