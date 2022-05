Cuando agosto es mayo

Federico A. Jovine Rijo

Los compromisos entre los políticos solo los entienden los políticos, quizás por eso a los demás les resultan incomprensibles ciertas actitudes, ni qué decir a los historiadores, que cuando años después escriben la historia, se devanan los sesos tratando de encontrar una explicación racional a situaciones que, en su momento, lucieron irracionales.

Sorteando los principales desafíos de la mayor crisis sanitaria en un siglo, y redobladas las apuestas de la incertidumbre financiera y alimentaria con la guerra de Ucrania, Luis Abinader avanza hacia el medio día de su gobierno con logros notables que son causa -que no consecuencia- de la estabilidad económica del país, principal atractor de inversión extranjera y motor del crecimiento. La gestión de la pandemia ha sido superada con notas sobresalientes y, con buenos indicadores en turismo, minería, recaudaciones, exportaciones, empleo formal, etc., parecería que el camino hacia la reelección del 2024 está allanado.

Pese a que la inflación -su principal desafío- erosiona el poder adquisitivo de la gente, la implementación de un paquete de asistencia a sectores productivos permite proyectar una mejoría notable en breve tiempo. Políticamente la situación se complejiza, con un Leonel Fernández activo y beligerante y un Danilo Medina en la calle, evidenciando ambos líderes opositores, mientras se canibalizan entre sí, la ausencia de un relevo en sus partidos. Tras las primarias de octubre vendrá la tregua navideña y a finales de enero comenzará la campaña recia, y el gobierno no solo tendrá que mostrar músculos, también tendrá que mostrar más logros. El gobierno tiene dos caras: una que mira hacia el pasado, hacia las prácticas y formas de la vieja política… y otra que mira hacia el futuro, menos sectaria, práctica, eficiente y que trabaja con sentido de equipo. Más allá de los compromisos políticos asumidos en campaña, del “te cumplí”, o del “dos y dos” peñagomista, la capacidad de gestión de algunos ministros para garantizar la prestación de servicios básicos fundamentales ha sido cuestionada por la ciudadanía, y esto evidencia que el gobierno necesita urgentemente una remoción parcial significativa; una reingeniería que valore, reconozca y promueva a los funcionarios que han actuado bien y gozan de aprobación ciudadana, y una sustitución de quienes no han podido estar a la altura de los desafíos, que dé paso a nuevos colaboradores que aún observan, para que puedan contribuir con sus conocimientos y experiencias. El pueblo creyó en El Cambio y por eso Luis Abinader ganó. El desempeño de algunos funcionarios desluce la gestión presidencial, y mayo no puede esperar a agosto. El Cambio implica cambios, o no será….