Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

En su plan de Pastoral Nacional en la República Dominicana en concreto, tiene algo que vale para todos los países y muchos países lo trabajan directamente: -la cultura de la vida-. Trabajar la “Cultura de la Vida” sobre todo en este mes de mayo, en el que se trata la vida de muchas maneras, desde la vida de los árboles, hasta la vida que nace en las madres.

Donde hay guerras no hay concepción de “Cultura de la Vida”. Es más importante la guerra que las vidas. donde hay muerte de alguna manera no hay cultura de la vida, ni se ha hecho esta cultura. Es un plan, es una meta, que tiene que alcanzarse. La humanidad tiene que ver la vida como lo primero, no el dinero, el desaparecimiento de las personas o la muerte de los demás.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.