Mangos y aguacates

Juan Guiliani Cury

Dos rubros agrícolas de gran aceptación en los frutales dominicanos son el mango y el aguacate. El primero se cosecha generalmente en el sur del país específicamente entre las provincias de Peravia (Bani) y San Cristóbal. A partir de la llegada de la primavera, esta deliciosa fruta florece en los mercados y otros sitios de expendio, muy particularmente, en los vendedores apostados en los paseos de las carreteras. Hay muchas variedades de mangos, entre ellos el popularmente conocido como el mango banilejo. Lo mismo pasa con el aguacate, es otra fruta, pero más consumida en las comidas de los dominicanos en el plato llamado “la bandera dominicana”. Generalmente, se ha cosechado variedades de aguacate con un sabor tradicional al paladar del dominicano. No hay sancocho que no esté acompañado de unos buenos pedazos de aguacate. Por ejemplo, esta es una época donde el ciudadano común encuentra gran variedad de aguacates de origen local. Muchos fruteros lo venden en cualquier esquina de esta ciudad capital o pueblo del país. En el extranjero ambas frutas son muy codiciadas, principalmente, en naciones no tropicales y desarrolladas. Los principales países productores por volumen de producción son: México, República Dominicana (+644,306 toneladas) Perú, Indonesia y Colombia. Una de la variedad de aguacates más preferida es el llamado “Aguacate Hass”, que es una variedad de la fruta Persea americana. En la República Dominicana que hace ya aproximadamente dos décadas, si es que no estoy equivocado, viene floreciendo una agroindustria de siembra y procesamiento de ambas frutas. Las exportaciones crecen cada año y hemos estado tomando espacios cada vez más amplios (el segundo en el mundo) en los grandes centros de consumidores externo. La ocasión es para que desde los estamentos del sector agrícola público y privado se formule una política responsable de incentivo, desarrollo y asistencia técnica sistemática, a los agricultores dominicanos en estos dos renglones del mercado de frutas. El país cuenta en zonas agrícolas apropiadas y aptas para la siembra de estos productos y crear un mercado dinámico de exportación rentable que genere millones de divisas al país y generación de miles de empleos en la parte rural del país. Uno de los problemas de esta u otra industria del sector agrícola, es la inexistencia de programas estratégicos de apoyo amplio y constante a los mangos y aguacates.