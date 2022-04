Los que no volvieron

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hay mucha gente que no vuelve después del llamado “asueto de Semana Santa” porque se quedaron en el camino. Murieron en un accidente, se ahogaron o se desaparecieron. A los que viven así, no respetan esos días santos, hay que respetarles su libertad, pero cosechan lo que siembran. Hay gente que no volvió.

Hay personas que están celebrando con alegría lo que aprendieron en la Semana Santa, están celebrando la resurrección de sus propias vidas, pero hay familias que no pueden celebrar resurrección, están lamentando la pérdida de sus seres queridos. Los queremos acompañar de todo corazón.

Esperamos que un día no tengamos nosotros que realizar esos operativos ni que tengamos que lamentar la pérdida de gente que en la Semana Santa no siguió viviendo.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.