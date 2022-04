¿Qué opinas de las criptomonedas?

José Lois Malkun

Cuando me preguntan sobre la criptomoneda, les digo “ya soy un economista viejo, un dinosaurio y no estoy en eso”. Pero los más jóvenes están ávidos de usarla pensando que pueden hacer fortuna.

¿Qué son las criptomonedas?

Para comenzar “las criptomonedas -donde la más conocida es el bitcoins- son un medio de pago intangible y descentralizado, alternativo al dinero tradicional. Es decir, a través de estas monedas virtuales podemos realizar operaciones utilizando un cifrado digital, que lo dota de seguridad, sin necesidad de intermediarios”

Sus ventajas son: No están reguladas por ningún gobierno, son seguras porque no son falsificables, las transacciones con criptomonedas son inmediatas e irreversibles y todas se realizan a través de una cadena de bloque (Blockchain) que son públicas. El archivo de esa cadena se guarda en múltiples ordenadores de una red, y no en un solo lugar.

¿Cuáles son las desventajas?

Son muy volátiles, no tienen protección legal, no están reguladas por nadie, si pierdes la clave privada para acceder a tu cartera, pierdes todo el dinero y son muy populares entre los narcotraficantes y corruptos para lavar el dinero.

Hay opiniones encontradas sobre las criptomonedas.

Bill Gate, Elton Musk y otros grandes multimillonarios, invierten y apuestan a las criptomonedas.

Pero el economista de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, refiriéndose al bitcoin, dijo “es una moneda de mierda”

El magnate Warren Buffett, ha asegurado que las criptomonedas son una de las peores burbujas de todos los tiempos.

El gobernador del Banco de Inglaterra advirtió “Cómprenlas si están preparados para perder todo su dinero”.

Entre los criptoescépticos también están los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman, aunque ya no siguen vaticinando que estas divisas van a desaparecer de un plumazo.

A finales del año pasado China prohibió todas las transacciones en criptomonedas.

Un consejo final: si va a invertir en criptomonedas, que seguirán creciendo con los años, manténgase 5 o 6 horas diarias frente a su computadora, revisando el movimiento de los precios. Puede hacerse rico si tiene capacidad de premonición, vendiendo con ganancias al alza y comprando a la baja porque la volatilidad da pie a mucha especulación.

Precios del Bitcoins en los últimos 6 meses:

21 de octubre del 2021 se cotizaba en US$62,227

11 de noviembre US$66,921

2 de enero a US$47,345

20 de enero a US$36,457

12 de marzo a US$37,849

8 de abril a US$42,782