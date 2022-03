El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 Desde que supe la noticia de su muerte, no he dejado de preguntarme: ¿Cómo se hará Hipólito sin su Rosa? ¿Cómo me haría yo sin la mía?

2 ¿Por qué el Ministerio de Defensa, en sus conclusiones ante el TSA pidió dar ganancia de causa al excoronel Goico, si es cierto que había sido designado General, puesto en retiro y recibido millonaria compensación?

3 En el CESAC sigue el demonio de la tentación rondando. En cuestión de 18 meses han cancelado a 172 miembros por delitos e irregularidades.

4 ¿Se investigó si en lo de la tarjeta Supérate hubo filtración de información desde adentro? ¿Se analizaron las debilidades del sistema, incluyendo su obsoleta banda magnética?

5 Por este medio invito a los legisladores incluir en el Código Penal un tipo denominado La Autoridad Delincuente, con penas agravadas y sin prescripción.

6 Hablo de un tipo penal especial, en atención al depositario de autoridad, o de un cargo público, que cometa determinadas infracciones a la ley en el marco de su autoridad o deberes de su cargo. ¡Pena agravada y sin prescripción! ¿Quién se anima?

7 Parece que el lujoso yate propiedad de rusos anda por aquí alejándose de las garras norteamericanas. ¿Lo ofertarían al ministro?

8 La mejor contribución a la desaparición de la OMSA, es tener nombrados a 25 empleados por cada autobús.

9 Don Leonel se abraza al eslogan “esto no lo aguanta nadie”, añadiendo que la solución la tiene su partido. Un crédulo coro aplaude y repite…

10 En el 1987 produjimos 49,000 toneladas de sorgo. En el 1997, 21,000 tons. En 2021, solo 1,000. ¿Dejaron de consumir sorgo nuestros animales, señores de Agricultura?

11 A Quico Tabar hay que darle eficiente protección. Lo que enfrenta no es paja de coco…

12 La ADP llama a movilizaciones, exige 25% de aumento, instalará un “campamento de la resistencia”, etc., pero nada de hablar sobre mejorar el nivel de la enseñanza. ¡Ay, mi país!

13 La FEDOMU quiere que a los municipios les transfieran parte de lo que se recauda por multas de tránsito y también por la venta de los marbetes. ¿Solo eso?

14 La JCE ordenó un justo incremento de sueldos a su personal (entre un 5% y un 20%), a pesar de operar con déficit mensual de RD$120 millones.

15 El parqueo del Palacio de Bellas Artes hace tiempo que no ve agua, escoba, ni suape.