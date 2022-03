¿Un mundo nuevo?

Ellis Pérez

En el verano del 2019 compré el libro, “The Accidental Homo Sapiens” de los autores Ian Tattersall y Rob Desalle. Aunque no es el tema principal, estos autores a los que ya me he referido en varias ocasiones, plantean que la progresión en número de la especie humana no puede seguir como hasta ahora porque la naturaleza está perdiendo su capacidad de responderle adecuadamente, y señalan que si la especie no hace nada para corregir esta situación la misma naturaleza se encargará de hacerlo. Señalan tres opciones que podrían materializar esos resultados: Una sería la ocurrencia de una gran pandemia (la publicación del libro se produjo en abril del 2019 y ya en el otoño se entiende que el virus del Covid-19 había comenzado a diseminarse). Otra sería el uso de armas nucleares (ya hemos visto como Putin enarbola la posesión de armas nucleares para disuadir a otras potencias de involucrarse en su diferendo con Ucrania). En tercer lugar indican la probable tragedia de un gran asteroide o cometa que colisione con el planeta Tierra (con cierta frecuencia recibimos las noticias de estos viajeros del espacio que se acercan peligrosamente a nuestro planeta). De todas maneras ya tenemos la pandemia y una amenaza de uso de armas nucleares.

Aunque la pandemia en estos momentos luce debilitada y tenemos las ayudas de la vacunación, algunas formas terapéuticas que han estado dando buenos resultados y hemos aprendido a usar los protocolos señalados por los médicos y autoridades, hay una serie de elementos que hemos integrado a nuestro diario vivir que probablemente mantengamos en uso, aunque la pandemia desaparezca. Tal es el caso de las reuniones a distancia, tanto en el ámbito familiar, comercial, social y político. Es probable que mantengamos el uso de la mascarilla cuando visitemos clínicas, hospitales y reuniones multitudinarias. Podrían ser tambien mantenidas en las cocinas de hoteles, bares y restaurantes, así como por los camareros que transportan tragos y comidas.

Estos efectos de la pandemia podrían tener un reflejo en la parte de turismo que se relaciona con las convenciones. El renglón de los barcos de cruceros de turismo tambien puede quedar afectado por la ocurrencia de la pandemia que podría obligar a las compañías navieras a cambiar el estilo y forma en que se han realizado las diversas actividades que tienen lugar en un disfrute de estas travesías marinas. Continuará…