Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Es muy notable el hacer una reflexión y verlo en la práctica, como los seres humanos somos llamados a la libertad. Queremos ser libres, porque Dios nos ha llamado a la libertad. Pero al mismo tiempo tenemos las exigencias éticas. Libertad y ética hay que unirlas. Que queramos ser libres, no nos dice a nosotros que no vamos a cumplir los mandatos éticos. Los mandamientos no matarás, no robarás, no mentiras; todo lo que es mandamiento, es ética. Por eso frente a las dictaduras, clamamos la libertad. Se clama por la libertad de prensa, pero no se puede clamar por la libertad de ética, ni por la libertad de otras libertades.