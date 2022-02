Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Una vez más quiero utilizar esta frase del Papa Francis­co para introducir este tema: “¿Quién de nosotros no tiene límites y no se enfrenta, tarde o temprano, a limitaciones, incluso graves?” Es importante ver las limitaciones, pero que no acomplejen. Es importante ver las limita­ciones para no creerse más de lo que uno es, para no caer en el orgullo ni en complejo de inferioridad o superioridad. Todos tenemos limitaciones porque somos seres humanos, y de ellas hay que aprender. Todos debemos reconocer las limitaciones y también las capa­cidades. Hay personas que no reconocen que son seres humanos, se creen dioses. Tienes li­mitaciones y cualidades, reconócelas. Somos seres humanos, riquezas y dones, pero con li­mitaciones

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.