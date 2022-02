¿Habría acuerdo de paz con Ucrania?

Juan Guiliani Cury

La visita que girara el presidente francés Emmanuel Macron a Ucrania y Moscú reviste trascendental importancia en momentos en que las tensiones en la frontera de estos dos países se ponen de color de hormiga. Es tal la irritación de las tensiones que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que en caso de una confrontación bélica no habrá vencedores. Pero lo más preocupante de las declaraciones del jefe del Kremlin, es que el mismo haya insinuado la posibilidad de usar el arsenal de armamentos atómicos que tiene Rusia y que no descartaría emplear algunas de estas mortíferas armas, si Kiev y Moscú, llegan a enfrentarse. Sin embargo, la visita de Macron ha surtido efectos visibles. Moscú ha empezado a retirar tropas de infantería de la frontera con Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos se muestra con mucho grado de escepticismo ante la decisión unilateral rusa de alejar algunas de sus fuerzas especiales del tramo fronterizo con Moscú. Ucrania dice -sin embaergo- que Moscú ha incrementado en 7,000 efectivos en la frontera. Una realidad, a tomar muy en cuenta, es que por Ucrania pasa el 85% del combustible de petróleo y gas que recibe Europa Occidental, principalmente Alemania. La empresa petrolera francesa Total tiene en Moscú un gran aliado y socio de negocio. Total, tiene acuerdos multibillonarios con las principales petroleras rusas y entre ellas están, el gigante ruso Rosneft, Gazprom, Luke Oil, etc., Existen intereses comunes muy poderosos entre París y Moscú, y eso podría ser un factor de contención hacia el establecimiento de un diálogo sincero que busque la paz y la seguridad en la zona de conflicto. La mediación del presidente Macron, no hay dudas, ha dado parcialmente sus resultados. Putin por su parte, ha pedido a Occidente un plan de seguridad regional que garantice a Moscú que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no extienda sus fuerzas militares hacia Ucrania y a otros países ex satélites de Moscú, que quieren unirse a la OTAN. El gobierno de Estados Unidos, principal fuerza militar dentro de la OTAN ha advertido a Rusia sacar sus manos del territorio ucraniano. Lo mismo ha dicho Alemania y el Reino Unido. El mundo tiene la esperanza que habría un acuerdo de seguridad entre ambos bandos, y es que la piedra de la discordia sería que la OTAN se mantenga alejado de Ucrania y Moscú. Por eso, creemos, que cuando Macron en su reunión con Putin la semana pasada, cuyo tema giraría en desescalar las tensiones guerreristas entre Kiev y Moscú.