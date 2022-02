Un pacto de damas y caballeros

Margarita Cedeño

Los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana hemos firmado un acuer­do para la pre-selección del precandidato del Partido que acudirá a las elecciones del año 2024. Una vez más se fortalecen los valores de­mocráticos en la República Dominicana, porque cuan­do un Partido abraza idea­les manifestados en el diá­logo, a la vez, se aporta al fortalecimiento del sistema electoral y, por ende, de la democracia misma.

En su reunión del Comité Central del pasado domin­go, el Partido de la Libera­ción Dominicana también dio muestras de su confra­ternidad, unión y fortaleza interna, al reunir a su prin­cipal órgano de dirección en cumplimiento de lo que establecen los estatutos, no para acomodar decisiones a intereses individuales, si­no para someter a la consi­deración de este órgano un conjunto de decisiones tras­cendentales para el futuro de nuestra organización po­lítica.

Pero como decía el profe­sor Juan Bosch, citando un concepto martiano, en la po­lítica hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven; las cosas que no se ven, suelen ser más importantes que las que no se ven. Solo quienes estuvimos presentes en la re­unión pudimos observar el ánimo positivo del peledeís­ta, su convicción de que la or­ganización va por un buen camino y la energía y el en­tusiasmo de cada uno de los militantes, que hemos colo­cado el bienestar del país por encima de cualquier aspira­ción personal.

En la reunión también vi­mos frutos del compromiso partidario con la equidad de género. Por primera vez, un partido político en la Repú­blica Dominicana acudirá a un proceso interno con pari­dad de género entre sus can­didaturas: tres mujeres y tres hombres nos presentaremos como opción a la Presiden­cia, en igualdad de condicio­nes y con el compromiso de respetar y asumir como pro­pio, el resultado de un proce­so transparente y democráti­co. También fuimos testigos del compromiso peledeís­ta con la ética política. Con gran entusiasmo, decenas de peledeístas se postularon para ser parte del Tribunal de Ética y Disciplina previs­to en los Estatutos de la or­ganización, una muestra adicional de que existe un compromiso de colocar a la organización por encima de las personas. Finalmen­te, la aprobación del pacto de damas y caballeros entre los aspirantes a la Presiden­cia es un augurio del éxi­to del proceso interno del PLD, porque dicho acuerdo fue el resultado del consen­so y el disenso productivo, de las ideas encontradas y la búsqueda del espacio co­mún, pero, sobre todo, del compromiso inequívoco de los firmantes con la demo­cracia, la transparencia y el desempeño de un proceso apegado a la ley y a las bue­nas costumbres.

Este tipo de experiencias son aleccionadoras para los partidos, enfrentados al des­crédito a nivel mundial y con el gran reto de volver a conectar y representar a los ciudadanos. Dimos el primer paso. Ahora nos to­ca continuar por ese mismo sendero.