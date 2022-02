¿Bajarían las tensiones en el Mar Negro?

Juan Guiliani Cury

Con la paraliza­ción de los ejerci­cios militares de la armada rusa en el mar negro, Moscú da un paso hacia un eventual arreglo diplomático en baja las tensiones en la pe­nínsula de Crimea, que fuera parte del territorio de Ucrania hasta el 2014 cuando tropas rusas ocuparon la estratégica península en 2014. Los ejer­cicios de unidades navales rusas en el mar negro se sen­tían como una amenaza a los tambores de guerra que sue­nan en la franja fronteriza entre Rusia y Ucrania. Mos­cú mantiene unos 100,000 efectivos equipados con tan­ques y proyectiles tierra-ai­re a lo largo una frontera de 1576 kilómetros entre los dos países euroasiáticos. Aun­que Moscú ha negado que los ejercicios de buques de gue­rra en el mar negro, no cons­tituyen una “amenaza a la es­tabilidad y paz” en la zona de conflicto, todo parecería indi­car que es mejor prevenir que remediar. Para occidente, es difícil tragarse esa píldora de que dichas naves de comba­te circundan la zona en viaje de rutina. Lo cierto es, que el retiro de esas unidades nava­les, constituye un alivio a las tensiones prevalecientes des­de que Rusia empezó a des­plazar efectivos militares a gran escala en la frontera de su vecino. Ucrania se inde­pendizó de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas So­viética (URSS en inglés) el 24 de agosto de 1991. El te­rritorio ucraniano cuenta con una extensión de 603,550 ki­lómetros cuadrados y es bor­deado por el mar negro, al este por Rusia y al oeste, por Polonia, Rumanía y Molda­via. Desde el 16 de marzo, 2014, que se celebró un re­feréndum, fuerzas militares rusas ocupan el territorio de Crimea, aunque Kiev (capital de Ucrania) sigue sostenien­do su posición de que Crimea es un territorio ucraniano. Esa situación es respaldada por Estados Unidos, la Unión Europea y la propia Asam­blea General de las Naciones Unidas, que decretó la ocu­pación como ilegal. El con­flicto se ha ido agudizando desde que Ucrania ha expre­sado interés en ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) controlada por Estados Uni­dos. El Kremlin ha amenaza­do con una acción militar si Ucrania ingresa a la OTAN. La llamada alianza atlántica fue fundada el 4 de abril de 1949 y su comando central está en Bruselas, Bélgica. La OTAN cuenta con 30 países miembros comprometidos con la defensa mutua y la co­operación.