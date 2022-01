Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Siempre hemos criticado y cuestionado a nuestros le­gisladores. Nos hemos quejado de lo “rápido” que son para aprobar algunos proyectos y los LENTOS para otros. Siempre hemos creído que la mayor parte de los proyectos que llegan a las manos de los representantes en el Congreso Nacional, de antes y de ahora, no son lo suficientemen­te DESMENUZADOS antes de darle su aprobación o rechazo. Pero hoy debemos agradecer a los legislado­res no haber leído ¿lo suficiente? el proyecto de Fideicomiso de Punta Catalina. Eso ha permitido un de­bate interesante sobre el pro y con­tra de este. Estas Expresiones no van a adentrarse en si es o no fa­vorable el proyecto, si tiene que ser aprobado o rechazado. Lo que nos interesa es ayudar a despertar “la conciencia” de esos representantes en el congreso a que sean más res­ponsables. Que dediquen más tiem­po a evaluar y valorar los proyectos que llegan a sus manos, sin impor­tar si vienen del Palacio Nacional, del partido de gobierno o de algún colega o empresario. Si son temas que no manejan, que hagan uso de los asesores que les paga el congre­so para que los ayuden a entender­los. Somos conscientes que no to­dos los temas pueden ser manejados por ellos. La dejadez de los actua­les legisladores, al no detenerse a leer ese proyecto encendió las alar­mas de la ciudadanía y levanto los cuestionamientos. Lo que en prin­cipio provocó malestares y disgus­to con los legisladores, ha puesto a pensar que, en realidad: NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA. En lo adelante tenemos que exigir más a los legisladores. Pedirle que sean más responsables a la hora de votar por un proyecto y lo hagan pensan­do más en la nación y menos en su partido o su gobierno.