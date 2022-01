Quien no habla la verdad no está en la luz

Juan F. Puello Herrera

Desde el momento en que la verdad forma parte de nuestro accionar en la vida, se derrama en nuestro interior una luz que hace ver en forma diferente todo cuanto nos rodea y está a nuestro alcance.

Para san Bernardo, no solo es traidor a la verdad quien dice lo falso en vez de lo verdadero, sino quien no dice libremente la verdad que conviene sea proclamada, o no defiende libremente la verdad que reclama defensa.

Por esta razón, cuando se trata de querer informarse sobre algo, la sugerencia es consultarla con personas que se entienda tengan la capacidad de juicio necesaria para orientarnos; sin embargo, cuando se quiera confirmar y fijar una idea para desarrollar una empresa que sea de bien para uno, debe recurrirse a alguien que sea partidario de la verdad y actúe con honradez y coherencia. Lo anterior induce a proclamar, que si en realidad conocemos a Jesús y seguimos su enseñanza, quien dice: “Yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él; pero quien guarda su Palabra, ciertamente en él, el amor de Dios ha llegado a su plenitud (1 Juan 2, 3-11). Por otra parte, basta citar cuando uno de los guardias dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al Sumo Sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, declara lo que está mal; pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?”.