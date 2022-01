¿Qué significa “tu visa, tu responsabilidad”?

Tu visa, tu responsabilidad significa que cada uno tiene la responsabilidad de cumplir con los términos de su visa. Por ejemplo, una persona que viaja con visa de turista (B1/B2, también conocida como visa de paseo) no puede estudiar de tiempo completo ni puede hacer ningún tipo de trabajo. Asimismo, es su responsabilidad cumplir con las leyes de los Estados Unidos. Por ejemplo, está estrictamente prohibido en todas partes tomar y conducir. Si es arrestado o no cumple con los términos de la visa, puede perder la visa—incluso las de sus familiares, y ser inelegible para una visa en el futuro. Recuerde que tener visa es un privilegio, no un derecho, así que hay que usarla bien.

