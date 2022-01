Leonel - Danilo: ni en misa (¿)

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

Así como Bosch salió, se desli­gó y jamás volvió a mirar pa­ra el PRD, igualmente en­tiendo que el expresidente Leonel Fernández tiene razo­nes de honor, de dignidad y de principios elementales del hombre que se respeta pa­ra no aceptar el caramelo envenenado de una eventual alianza con el PLD, del que tuvo que irse antes de que lo echaran de la peor manera.

Escribí hace un tiempo- y re­pito ahora que vuelven los mismos aprestos - que Leonel y Danilo no deben juntarse” ni en misa” para nada que entrañe propósi­to o proyecto político alguno.

Las razones que tuvo el doctor Fernández para irse del PLD y fundar la Fuerza del Pueblo, y ahora adicionando el grueso de imputaciones de corrupción que le hace el Ministerio Publi­co a varias figuras de primera línea del pa­sado gobierno de Medina, son las mismas que tendría de aquí al 2024 para no coin­cidir ni llegar a acuerdos político-electo­rales con quienes, con malas artes y el uso de recursos públicos, le troncharon el retor­no al poder y le montaron una campaña de descredito.

Si el doctor Fernández marcó di­ferencia, en noche memorable, y justificó la expresión del doctor Peña Gómez al definirlo como “su peledista preferido” (sabemos que le está escribiendo un libro), no puede permi­tir ni cometer el desliz de que le pase cerca el “tufo” del PLD y del llamado “danilato”, que tanto daño político y personal le hicieran, al igual que al pais y a sus instituciones, en dis­tintos órdenes.

Nada de práctico ni de lógi­co tendría una liga PLD-FP con la excusa de ir contra el PRM y su candidato, que habría de ser el presidente Luis Abinader, pues solo daría motivos a que se dijera, “de mala tinta”, que unos y otros son la misma cosa (¿), aun haya diferencia.

Pero, además, frenar el cre­cimiento que exhiben la Fuerza y el proyec­to presidencial de Leonel, y que este, tras sa­lir del “estercolero”, como le recomendara el doctor Vincho Castillo, volviera a “embarrar­se” con el descredito y las culpas que el PLD y la cúpula que lo saco del poder cargan en sus espaldas. Si hay traición e ingratitudes de por medio, no es verdad que siempre en política “todo es posible”. Además de muy temprano para batir el tema, en una liga PLD-FP Leonel solo perdería.

Lo que necesita le llega a dia­rio: la gente de la base del viejo partido. De ahí el acierto de la tesis del ex vice Rafael Al­burquerque, de que:” la única alianza posible es con las bases del PLD, no con la cúpula”. Entonces, no se entiende el afán de algunos voceros, de lado y lado, de madrugar con lo de posible alianza, provocando daños de ima­gen e induciendo a una percepción que, en el fondo, es falsa. Y el tiempo lo dirá.