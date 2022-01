El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

1 La presencia del director de la Policía en los bares de la Sarasota, la madrugada del día primero, no causó efecto alguno en la reducción del altísimo volumen de la música.



2 Guzmán Fermín demandó a Rafael Guerrero y se dice que también lo hará Rosado Mateo. Alguien me informó que ya son diez las demandas por difamación e injuria depositadas contra el “youtuber”. ¡Que suene la campana!



3 Con un cómodo “me dicen”, monseñor Masalles soltó el globito de que E.U. amenazó con quitar la visa a los presidentes de las cámaras, si no incluyen las causales en el Código Penal. Una estrategia a lo Goebbels.

4 Leonel envió mensaje indirecto de conciliación a los peledeístas y, al día siguiente, el secretario general del PLD sostuvo que “no descarta nada”. ¿Lo dije o no?



5 Valdez Albizu sabe cuándo soltar soga y cuándo recogerla, para que el caballo de la economía no se vaya de boca.



6 “Se supone que el objetivo de la publicidad estatal es informar sobre prestaciones institucionales de servicios públicos y no promover buenos desempeños de funcionarios”. -José Luis Taveras-



7 Me dejó pasmado la información sobre el enorme número de militares y policías, pagados por nosotros, que tiene asignado una poderosa empresa privada de televisión y radio.



8 A Obras Públicas no le basta con COMIPOL, ilegal cuerpo militar armado. Ahora anuncian CODEVIA, otra fuente para emplear compañeros.



9 Almorzar con los militares de la frontera fue original y genial estrategia del presidente. Pero hubiese dado mejor resultado llevando el uniforme completo.



10 El gesto constituyó un reconocimiento al honorable sector mayoritario de los institutos armados, agraviado por la actuación non sancta de unos pocos.



11 Cada cierto tiempo, los organismos pro- isla indivisible deben lanzar un grito de protesta acusándonos de discriminar y maltratar a los haitianos. ¡Tienen que justificar la asignación que reciben!



12 ¿Cómo saltar de gran revolucionario a indecente sinvergüenza? Pregunte en Nicaragua, sin dejar de chequear la historia de ciertos “comunistas” dominicanos.



13 Bukele logró que la Corte Suprema de El Salvador declarara que “la interpretación de la Constitución es errónea”, por lo que le autorizan a postularse para un próximo período. ¡Cuidado con otro Ortega!



14 ¡Se salvó el país! Vamos tras el récord Guinness del blin-blin más pesado de América: 2.2 kilos en oro, propiedad de El Mayor Clásico. ¡Gloria a Dios!