Dios y James Webb

Juan F. Puello Herrera

asistente@puelloherrera.com

Todos hemos oído hablar de Dios, pero quién o qué es James Webb. En el caso de James Webb fungió como administrador de la NASA durante toda la década de los 60 en plena carrera espacial, logrando el sueño del viaje a la Luna por parte del ser humano, revolucionando la industria de tal manera que la NASA nombró al mayor telescopio espacial de la historia en su honor

La misión del James Webb, es que gracias al espectro infrarrojo y a su enorme espejo primario deberá ofrecer una vista inédita del universo, permitiendo mirar hacia atrás más de 13.500 millones de años para ver las primeras galaxias que nacieron tras el Big Bang, gran explosión que dio origen al universo y llevar al principio del universo.

Ahora bien, dónde queda Dios en todo esto. Por más que descubran, queda el sello de Dios creador todo el universo, si bien a “Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado” (Juan 1,18). Sin embargo, claro que hemos visto a Dios; no en sí mismo, porque es puro espíritu, sino en sus obras, de esta manera: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento; el día al día comunica el mensaje, y la noche a la noche trasmite la noticia. No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír; más por toda la tierra se adivinan los rasgos, y sus giros hasta el confín del mundo” (Salmo 19).