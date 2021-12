Insistir en el error

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Creo correcto y oportuno que el gobierno anuncie que busca solución al déficit de empleos y a la escasez de asientos en el transporte público. Creo bien intencionado que para ambas salidas se piense en los “padres de familias” desempleados.

Sin embargo, la salida anunciada por las autoridades del transporte, no me parece adecuada. Informar la adquisición de 5 mil motocicletas para “dizque” enfrentar el déficit de asientos en el tránsito, no es la mejor salida, aunque haya sido aplaudida por muchos beneficiarios.

Probablemente con esto se resuelva el problema del empleo a esos cinco mil dominicanos, que, no estaría mal, pero no se puede presentar como una “solución” al déficit de asientos en el sistema de transporte dominicano.

Se requieren soluciones colectivas, masivas. Aplaudimos los anuncios de extender el Metro de Santo Domingo hasta Punta-Villa Mella y al Aeropuerto las Américas José Francisco Peña Gómez. Creo debe completarse el diseño que llevara este sistema hasta San Luis y la Zona Colonial. También saludo el teleférico anunciado para Los Alcarrizos y la ciudad de Santiago.

Ahí el empleo y la solución al déficit de asientos van de las manos. Considero que esa propuesta de adquirir 5 mil motocicletas, pensando en resolver la falta de asientos en el transporte público debe ser reconsiderada o al menos mejor explicada.

Yo, que no soy experto en asuntos viales, no la veo como una solución a la falta de asientos que cada día va en un mayor aumento. Entiendo que las autoridades estén preocupados por la cantidad de desempleados y busquen proporcionarle ingresos seguros. Trayendo más motocicletas al ya saturado parque vehicular, con la conocida conducta que vemos a diario de quienes manejan estos vehículos, creo que al país le saldrá…MAS CARA LA SAL QUE EL CHIVO.