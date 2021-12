El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 Antes de pretender hacer leña con Helidosa por el accidente, tómense en cuenta las decenas de miles de horas de vuelo sin problemas que acumula esa línea.



2 Ante los crímenes contra el Estado, el recurso de “persecución política” es ya apelativo obsoleto.



3 Si es cierto que la Procuraduría está tras un peje gordo, con oficina en la Dr. Delgado con México, los opositores no se quejarán de que funcionarios del actual gobierno no son sometidos a la justicia.



4 Hay políticos a los que, cuantas veces ponen el nombre de Juan Bosch en sus labios, debería brotarles una llaga.



5 Para apoyar candidatos, una cosa es donación de dinero propio y otra es sobrevaluaciones de presupuestos para maquillarlas como donaciones.



6 ¿Que se fugaron? Jeje. Se dice que el negociador usado por Estados Unidos para la liberación de los rehenes fue nada menos que Barbecue.



7 ¿Que van a despojar de escoltas policiales a políticos, empresarios, artistas y figuras públicas? ¡Créalo cuando lo vea!



8 ¿Quiénes y para qué están introduciendo armas de fuego al país, incluso de alto calibre? Se han incautado 386 este año, en puertos y aeropuertos. ¿Cuántas habrán entrado?



9 Si en los últimos 12 meses la inflación fue de 8.23% y por sus ahorros le pagaron un 4.5% (menos 10% de impuesto), el valor de su capital disminuyó. ¿Lo sabía?



10 Ciertamente, aquí se le perdió el respeto al peso. Basta con ver los precios de los espectáculos y los menús de muchos restaurantes.



11 Obras Públicas abrió una licitación para “la adquisición de aires acondicionados”. ¿No sería para “acondicionadores de aire”?



12 “El Vaticano se disculpa con los homosexuales”. ¿Señales apocalípticas?



13 Explíqueme ésta: Chu amplió el horario de bebedera hasta las 4:00 de la madrugada los fines de semana y, simultáneamente, anunció castigo para los conductores que agarren borrachos.



14 Aquí no se le está pidiendo ni siquiera prueba de vacunación a los que vienen de fuera. Lo comprobé en Las Américas, preguntando.



15 Se está bebiendo y comiendo en estas navidades como si el mundo fuera a acabarse el primero de enero.

16 Parece que los bares de la Sarasota con Jimenes Moya adquirieron equipos de música más poderosos, porque el volumen es terrible. Los vecinos pegan el grito, ¡pero en esa zona no se incautan bocinas!