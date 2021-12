Apoyo a los emprendedores

Alfredo Freites

Al arribar a otro nuevo año miro hacia atrás para dar gracias a todos los que me han apoyado en este tortuoso andar.

Quiero expresar mi agradecimiento a mis compañeros del programa Freites y Su Gente, personalidades con reconocidos méritos en sus profesiones que cada día sacrifican su medio día para ofrecer sus conocimientos a los emprendedores en el mundo de los negocios.

Mis amigos lo hacen sin nada a cambio. Los mueve su deseo de contribuir para que sean más capaces los que se arriesgan a construir nuevos negocios ya que algunos emprendedores van por un sueño sin formación técnica y los que la tienen aprenden nuevas técnicas.

Desde hace años Irving Vargas y Víctor Rosario, ambos mercadólogos, me acompañan en la emisión cotidiana, Irving, incluso ha sido conductor del programa cuando me he tenido que ausentar. En el elenco de Freites y Su Gente también contamos con varios profesores, el economista Carlos Cuello, los doctores en economía Leonardo Perozo y Virgilio Malagón; el experto en estudios de mercado, Leandro Féliz; el abogado y ex vicecanciller de la República, Juan Carlos Guerra. Desde Alemania tenemos al coach internacional Diego Sosa, que no respeta distancia ni diferencia de horario.

Mención especial merece Hensys Arias, dueña de una dicción impecable, de gran talento y diligente colaboradora quien se rompe la cabeza coordinando tantos talentos; el diestro ingeniero de sonido, Keither Santana; el director de La Nota 97.5 fm., Bismark Moreno; también reconocer a Rullina Montes Acra que me instó a volver a la radio. En este año sumé a dos jóvenes de Biztv, Jean Vargas y María del Pilar Vásquez coordinados por José Méndez bajo la dirección del empresario Irving Vargas.

Muchos talentos se empeñan para ayudar. A todos en nombre de los emprendedores agradezco sus desvelos y el aporte de sus brillantes ideas.