¿Y la ley migratoria?

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

En las últimas semanas hemos si­do testigo de los “efectivos” ope­rativos dirigidos a controlar la migración ile­gal en el país. Durante días se han divulgado imágenes resaltando la de­tención y deportación de cientos de ciuda­danos carentes de documentos. El último y gran “operativo” se llevó a cabo en la comu­nidad Friusa, provincia Altagracia. Fue en horas de la madrugada. También se han he­cho operativos en otras zonas, incluyendo maternidades y hospitales, donde han sido apresadas mujeres haitianas embarazadas.

No me opongo a las acciones para regu­lar la presencia extranjera en este territorio. Sin embargo, creo que con una política mi­gratoria EFICIENTE y permanente, esas re­dadas no fueran el soporte principal usado para controlar la entrada y permanencia de extranjeros. Esos operativos, realizados de forma esporádica y desde hace años, mues­tra DEFICIENCIA y total debilidad en los controles migratorios, que deben ser per­manentes. Creemos que ya es tiempo de ha­cer cumplir la ley migratoria o, si tiene fa­llas, corregirla.

Este es un buen momento para adecuar­las a la realidad que vive la nación y el mun­do. Hay que echar a un zafacón los operati­vos MEDIÁTICOS y establecer mecanismos migratorios funcionales PERMANENTES: Acciones concretas que conduzcan a una re­gularización de la entrada de extranjeros a territorio dominicano.

Nunca, con operativos CIRCUNSTANCIA­LES, se podrá controlar la migración. Es sa­bido que migración saca a 100 indocumen­tados por la frontera Sur en Jimani y entran 200 por la frontera Sur de Elías Piña. Eso lo saben las autoridades y todos los dominica­nos. Porque es una frontera porosa, por ex­tensa y por la mafia que opera en ella. Con empresarios agrícolas y del área de la cons­trucción buscando mano de obra barata an­te la complicidad y mirada indiferente de quienes vigilan la frontera, será muy difícil hacer cumplir la ley migratoria y frenar la migración extranjera.