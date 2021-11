Derecho a la vida sin corrupción

Ricky Noboa

Detrás del compromiso de preservar la vida se esconde la complicidad de un sistema social, que fomenta la corrupción al no administrar justicia efectivamente, para combatir la impunidad a costa de la ilegalidad. Los pueblos del mundo están compelidos a atacar la corrupción, responsable de la poca salubridad, educación y alimentación de los pueblos, que afecta a la mayoría de los individuos en sus derechos básicos de desarrollo. El lastre que carga la sociedad en los déficit fiscales provocados por la corrupción, es la causa principal de que los individuos actúen de espaldas al medio ambiente, por no encontrar garantías de sus derechos, golpeados por un sistema que no castiga la corrupción y promueve el dolo desestabilizador de las inversiones, en favor de la mejoría de la calidad del medio ambiente, y por ende, del derecho a la vida. No podemos preservar el medio ambiente sin detener el contaminante de la corrupción, ya que los recursos naturales que perdemos a través de ella son los que debemos emplear en la descontaminación del ecosistema. La voluntad de luchar contra la corrupción es decisiva para defender el derecho a la vida, transparentando el uso de las reservas patrimoniales.