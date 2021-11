La ciencia y la paz

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Digamos “Si a la Ciencia” como le decimos “Sí a la Biblia”, pero decimos ¨Sí a la Ciencia¨ que construya paz no guerra, la ciencia que produce desarrollo, jamás atraso y pobreza, no una ciencia que lo que hace es tener conocimientos, avanzar en tecnología, pero no en humanismo. Estoy recordando al Premio Nobel que inventó la dinamita, un avance de la ciencia. Cuánto bien ha hecho la dinamita para poder desarrollar muchas cosas, pero los seres humanos usan ese avance científico para destruir, para crear muerte. Por eso, el Premio Nobel nace como una muestra del arrepentimiento que se hace por el invento de la dinamita. Parece mentira el Premio Nobel de la Paz. Dinamita para la paz. Dinamita sí, pero no para la guerra. Premio Nobel de la Paz. Premios a los avances científicos qué nos ayudan a crecer como nos ayuda a crecer la Biblia.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.